Фестиваль небесной ярмарки в Пермском крае отменил платные полеты на шарах

В этом году платные полеты на фестивале небесной ярмарки «Пронебо», который ежегодно проходит в Кунгуре (Пермский край) решили отменить. Об этом сообщили организаторы мероприятия в своих социальных сетях.
«В этом году не предусмотрено платных полётов и подъемов. Для того чтобы подняться в небо, нужно стать участниками розыгрышей» — уточняют представители фестиваля. Всего организаторы разыграют 200 полетов.
Мнения в комментариях на этот счет разделились. Многие планировали приехать на фестиваль в первую очередь для того чтобы оказаться в небе.
Ранее «Комсомолка» писала, что фестиваль воздухоплавания «Пронебо» пройдет с 12 по 14 июля, в деревне Теплая Кунгурского округа.