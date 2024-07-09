Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фестиваль небесной ярмарки в Пермском крае отменил платные полеты на шарах

Организаторы внедрили систему выигрыша полета.

Источник: Комсомольская правда

В этом году платные полеты на фестивале небесной ярмарки «Пронебо», который ежегодно проходит в Кунгуре (Пермский край) решили отменить. Об этом сообщили организаторы мероприятия в своих социальных сетях.

«В этом году не предусмотрено платных полётов и подъемов. Для того чтобы подняться в небо, нужно стать участниками розыгрышей» — уточняют представители фестиваля. Всего организаторы разыграют 200 полетов.

Мнения в комментариях на этот счет разделились. Многие планировали приехать на фестиваль в первую очередь для того чтобы оказаться в небе.

Ранее «Комсомолка» писала, что фестиваль воздухоплавания «Пронебо» пройдет с 12 по 14 июля, в деревне Теплая Кунгурского округа.

праздники