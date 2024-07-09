На трех пляжах Самары опасно купаться из-за плохих показателей воды

С 28 июня по 3 июля в Самарской области проверили воду на пляжах, которые организовали органы местного самоуправления. Были обнаружены несоответствующие пробы воды по микробиологическим показателям. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Самарской области.
— В Самаре плохая вода оказалась на пляжах Барбошиной поляны, в районе санатория Можайский и в Красноглинском районе.
Также не очень хорошие показатели воды выявлены в Волжском районе на пляже в районе Фестивальной поляны села Мастрюково и у озера Барское в п. Власть труда. При этом возбудителей патогенной микрофлоры не обнаружено, а качество песка соответствует гигиеническим требованиям.
На всех организованных пляжах регулярно ведется лабораторный контроль за состоянием воды и песка. По данным на 3 июля 2024 года, всего исследовано 25 проб воды на санитарно-химические показатели, 87 — на микробиологические, 29 — на вирусологические показатели, 21 — на паразитологические и 76 — на возбудителей инфекционных заболеваний.