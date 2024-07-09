На трех пляжах Самары опасно купаться из-за плохих показателей воды

На всех организованных пляжах регулярно ведется лабораторный контроль за состоянием воды и песка. По данным на 3 июля 2024 года, всего исследовано 25 проб воды на санитарно-химические показатели, 87 — на микробиологические, 29 — на вирусологические показатели, 21 — на паразитологические и 76 — на возбудителей инфекционных заболеваний.