Владимир Путин удостоил жителя Башкирии государственной награды.

Президент России Владимир Путин подписал указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации». Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Согласно указу, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени награжден заместитель главного инженера — главный энергетик ООО «Башнефть-Добыча» Вячеслав Кожевников.
Как сообщал Башинформ, в июне 2024 года Владимир Путин удостоил государственных наград трех жителей Башкирии. Среди них — профессор УГНТУ Марат Рахимов, профессор БашГАУ Хамит Тагиров и гендиректор АО «Специализированный застройщик Инвестиционно-строительный комитет города Уфы» Марат Васимов.