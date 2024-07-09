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Владимир Путин удостоил жителя Башкирии государственной награды

Владимир Путин удостоил жителя Башкирии государственной награды.

Источник: Башинформ

Президент России Владимир Путин подписал указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации». Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно указу, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени награжден заместитель главного инженера — главный энергетик ООО «Башнефть-Добыча» Вячеслав Кожевников.

Как сообщал Башинформ, в июне 2024 года Владимир Путин удостоил государственных наград трех жителей Башкирии. Среди них — профессор УГНТУ Марат Рахимов, профессор БашГАУ Хамит Тагиров и гендиректор АО «Специализированный застройщик Инвестиционно-строительный комитет города Уфы» Марат Васимов.