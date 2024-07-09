Владимир Путин удостоил жителя Башкирии государственной награды.

Как сообщал Башинформ, в июне 2024 года Владимир Путин удостоил государственных наград трех жителей Башкирии. Среди них — профессор УГНТУ Марат Рахимов, профессор БашГАУ Хамит Тагиров и гендиректор АО «Специализированный застройщик Инвестиционно-строительный комитет города Уфы» Марат Васимов.