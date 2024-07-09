В Башкирии у мужчины изъяли 69 единиц незаконного игрового оборудования.

В Стерлитамаке мужчина предстанет перед судом за незаконную организацию и проведение азартных игр. По версии следствия, в мае 2024 года обвиняемый установил в арендованном частном доме приобретенное у неустановленных лиц игровое оборудование. Спустя месяц незаконная деятельность была пресечена сотрудниками полиции, которые изъяли 69 единиц игрового оборудования.