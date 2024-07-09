Аналитик Kasperky Павловская: хакеры могут вступать в даркнет-секты из-за стресса

— Нет. У всех по-разному. Но есть основная причина ухода — выгорание. У кого-то оно случается уже через год после входа в дарквеб, у кого-то его вообще нет, и он считает, что будет до конца жизни сидеть на форумах. Но мне кажется, это самоубеждение — выгорают все, потому что стресс и паранойя изводят людей.