Волгоградцам рассказали, что делать в случае атаки БПЛА

Если вы увидели в небе беспилотник или услышали характерные звуки жужжания или работающей газонокосилки, первое, что следует сделать — постараться покинуть опасную зону. Лучше бежать зигзагами, затем спрятаться в укрытии или под деревьями. В случае сброса боеприпаса отбегите, лягте за землю и закройте голову руками.
Если вы оказались в здании, нужно отойти от окон, укрыться в подвале, не рекомендуется пользоваться лифтом.
Если вдруг беспилотник упал, специалисты предупреждают о том, что трогать упавшие обломки ни в коем случае нельзя. Они могут быть заминированы или содержать отравляющие вещества. Лучше позвонить в службу 112.