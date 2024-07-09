Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградцам рассказали, что делать в случае атаки БПЛА

В случае появления БПЛА в небе незамедлительно звоните в службу 112.

Если вы увидели в небе беспилотник или услышали характерные звуки жужжания или работающей газонокосилки, первое, что следует сделать — постараться покинуть опасную зону. Лучше бежать зигзагами, затем спрятаться в укрытии или под деревьями. В случае сброса боеприпаса отбегите, лягте за землю и закройте голову руками.

Если вы оказались в здании, нужно отойти от окон, укрыться в подвале, не рекомендуется пользоваться лифтом.

Если вдруг беспилотник упал, специалисты предупреждают о том, что трогать упавшие обломки ни в коем случае нельзя. Они могут быть заминированы или содержать отравляющие вещества. Лучше позвонить в службу 112.