Волгоградцам рассказали, что делать в случае атаки БПЛА

Если вы увидели в небе беспилотник или услышали характерные звуки жужжания или работающей газонокосилки, первое, что следует сделать — постараться покинуть опасную зону. Лучше бежать зигзагами, затем спрятаться в укрытии или под деревьями. В случае сброса боеприпаса отбегите, лягте за землю и закройте голову руками.