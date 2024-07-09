Тропическое лето в Иркутске. Надолго ли?

«Сектор тепла, который образовался над нами еще на прошлой неделе, постепенно от нас отходит. В регион проникает холодок с территории Красноярского края, из-за чего образуются контрасты. Это значит, что в ближайшие сутки, а еще 11 июля в Иркутске ожидаются дожди, грозы. При этом ночи и дни будут теплыми», — рассказала Янькова.