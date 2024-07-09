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Тропическое лето в Иркутске. Надолго ли?

Тропическое лето в Иркутске задержится еще как минимум на неделю. По прогнозу регионального Гидромета, в ближайшие дни в столице Приангарья «будет жарко, влажно и душно».

Сейчас в Ричмонде: +24° 2 м/с 94% 757 мм рт. ст. +26°
Источник: ТК Город

Но, как сообщила порталу ИрСити начальник Гидрометеорологического центра Юлия Янькова, «к концу недели мы выдохнем», передает ИА «ТК Город».

«Сектор тепла, который образовался над нами еще на прошлой неделе, постепенно от нас отходит. В регион проникает холодок с территории Красноярского края, из-за чего образуются контрасты. Это значит, что в ближайшие сутки, а еще 11 июля в Иркутске ожидаются дожди, грозы. При этом ночи и дни будут теплыми», — рассказала Янькова.

По ее словам, немножко прохлады придет в столицу Приангарья лишь к пятнице — «12 июля будут и дожди, и понижение температуры до плюс 24 градусов».

Впрочем, ничего экстраординарного небесная канцелярия иркутянам пока не преподносит. Все происходит, согласно климатическим нормам. Ранее завкафедрой метеорологии и физики околоземного космического пространства ИГУ Инна Латышева напомнила, что июль в Приангарье — самый жаркий месяц года и на него обычно приходится максимальное количество осадков.