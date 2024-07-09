В Самаре температура воды в Волге составляет чуть больше +20 градусов

В Самарской области из-за температурных скачков вода в Волге остается на прежнем уровне и немного превышает отметку в +20 градусов. Расскажем, у какого берега вода теплее всего 9 июля 2024 года.
— Температура воды на Саратовском водохранилище у города Сызрань достигает +25 градусов, а в Тольятти наблюдается резкое понижение до +23 градусов, — сообщает ФГБУ «Приволжское УГМС».
Напомним, в регионе объявили желтый уровень опасности 9 июля. Местами в Самарской области ожидается гроза и усиление северного ветра, порывы которого достигнут 15−18 метров в секунду.