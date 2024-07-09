Свет дадут только к вечеру, кондиционер и вентилятор не включить: В Кишинёве сотни домов окажутся отрезанными от электричества на весь день

Поставщик сообщает о перерывах в поставках электрической энергии на 9 июля.
Так, без света окажутся потребители, проживающие по следующим адресам:
Ботаника.
— ул. Валя Кручий, 4 — с 09:30 до 17:30.
Буюканы.
— бул. Штефана чел Маре, 132 — с 10:00 до 15:00.
Центр.
— ул. Иерусалим, 7, ул. Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони, 6, 28/1, 28/2 — с 09:50 до 17:00;
— ул. М. Эминеску, 49, 49/1, 51−55, 60, 60/1, 62, бул. Штефана чел Маре, 122, 126, 128, 128A, 128/1, 130, В. Александри, 117/1, 119, 119A, 121 — с 10:00 до 15:00;
— ул. Колумна, 170 — с 09:30 до 15:30.
Рышкановка.
— Московский пр-т, 13 — с 09:00 до 17:00;
— ул. Богдан Воевод, 7 блок 1, 2, 3 — с 10:00 до 13:00;
— ул. К. Тэнасе, 6, бул. Г. Виеру, 1, 5 — с 09:50 до 17:00.