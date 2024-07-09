Свет дадут только к вечеру, кондиционер и вентилятор не включить: В Кишинёве сотни домов окажутся отрезанными от электричества на весь день

— ул. М. Эминеску, 49, 49/1, 51−55, 60, 60/1, 62, бул. Штефана чел Маре, 122, 126, 128, 128A, 128/1, 130, В. Александри, 117/1, 119, 119A, 121 — с 10:00 до 15:00;