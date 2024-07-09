Школьные базары откроются в Минске с середины июля, а в ряде универмагов бесплатно подгонят одежду

В универмагах Минска с середины июля открываются школьные базары, сообщили в объединении «Столичная торговля и услуги».
«Запасы швейных и трикотажных изделий в столичных универмагах составляют 89,7 тысяч единиц, обуви — 9,2 тысячи пар, галантерейных товаров — 2,1 тысячи штук, которые полностью обеспечат покупательский спрос», информируют в «Столичной торговле и услугах».
В расширенном формате будут продаваться также канцелярия и бумажно-беловые товары.
В универмагах будут предоставлять скидки. А еще с 1 по 31 августа покупателям предоставят услугу по бесплатной мелкой подгонке швейных изделий платьево-костюмного ассортимента, приобретенных в универмагах «Беларусь» и ЦУМ.