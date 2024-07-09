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Мобилизованный из Каменска-Уральского погиб в зоне СВО

11 июля в Каменске-Уральском простятся с 28-летним Андреем Ромашовым, который погиб в зоне спецоперации.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Андрей Ромашов вырос в Каменске-Уральском. После службы в армии работал на градообразующем предприятии.

В сентябре 2022 года был мобилизован. Погиб в ходе ожесточенных боев возле села Водяное Донецкой Народной Республики. Награжден орденом Мужества, посмертно.

«Глава Каменска-Уральского и Администрация городского округа выражают глубокие и искренние соболезнования родным и близким отважного бойца», — добавили в администрации.

11 июля в храме Покрова Божией Матери пройдет отпевание Андрея Ромашова. Начало в 11:00. В 12:00 с ним простятся на Аллее славы.

«МК-Урал» ранее писал, что 6 июля в Каменске-Уральском простятся с 51-летним Михаилом Чемезовым, который погиб в зоне спецоперации. Об этом сообщили в администрации города.

5 апреля 2024 года подписал контракт и отправился в зону СВО. Служил снайпером мотострелковой роты. Погиб 28 апреля 2024 года в поселке Семеновка Донецкой Народной Республики.