Мэрия озвучила график ремонта станций самарского метро

«Для поддержания состояния, обеспечивающего безопасность пассажиров, в текущем году начат ремонт входных площадок и ступеней сходов. На станции “Юнгородок” завершение работ планируется в июле, на “Безымянке” — в сентябре. На “Гагаринской” продолжается ремонт подуличного перехода вестибюля № 1. Кроме того, на всех станциях обновляют окраску контрастных противоскользящих полос на краевых (верхней и нижней) ступенях лестничных маршей. Окончание работ запланировано к концу июня 2024 года», — рассказали в мэрии.
На станциях «Российская» и «Спортивная» работы уже завершили. На последней отремонтировали свод потолка, путевые стены и колонны.
До конца 2024 года на «Гагаринской» запланировано провести текущий ремонт схода № 3, во второй половине 2025 года — ремонт схода № 4.