Мэрия озвучила график ремонта станций самарского метро

«Для поддержания состояния, обеспечивающего безопасность пассажиров, в текущем году начат ремонт входных площадок и ступеней сходов. На станции “Юнгородок” завершение работ планируется в июле, на “Безымянке” — в сентябре. На “Гагаринской” продолжается ремонт подуличного перехода вестибюля № 1. Кроме того, на всех станциях обновляют окраску контрастных противоскользящих полос на краевых (верхней и нижней) ступенях лестничных маршей. Окончание работ запланировано к концу июня 2024 года», — рассказали в мэрии.