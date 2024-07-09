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Пока в Петербурге холоднее нормы, но через пару дней будет 28 градусов

В Петербурге сухо и пока не жарко, температура даже ниже нормы.

Сейчас в Ричмонде: +25° 0 м/с 89% 757 мм рт. ст. +26°

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 9 июля в городе облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, только в конце дня местами возможен кратковременный дождь. Ветер умеренный. Воздух прогреется до 21−23 градусов.

Сегодня управление погодой перейдёт к антициклону. Надвигаясь с северо-запада, он будет рассеивать облака, и дождей в городе практически не ожидается, а вот по области короткие грозовые ливни местами еще пройдут. При этом дневные температурные показатели — на 1−2 градуса ниже нормы. Атмосферное давление будет расти и составит 767 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».

Следующие два дня тоже ожидаются солнечными, и температура будет повышаться, 11 июля — уже 26−28 градусов.