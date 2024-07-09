Пока в Петербурге холоднее нормы, но через пару дней будет 28 градусов

Сегодня управление погодой перейдёт к антициклону. Надвигаясь с северо-запада, он будет рассеивать облака, и дождей в городе практически не ожидается, а вот по области короткие грозовые ливни местами еще пройдут. При этом дневные температурные показатели — на 1−2 градуса ниже нормы. Атмосферное давление будет расти и составит 767 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».