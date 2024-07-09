Вода — не свет, можно сделать запас: Сотням жителей Кишинёва во вторник, 9 июля, перекроют водоснабжение — публикуем адреса

— ул. Нукарилор, Теилор, И. Вэтэману, Миорица, Дойна и Ион Алдя-Теодорович, К. Басарабией, М. Маноле, Ф. луй Раду, М. Басараб, П. Рареш. В. Раюлуй, К. Порумбеску. К. Стрэмошилор, Ливезилор.