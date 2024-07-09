Вода — не свет, можно сделать запас: Сотням жителей Кишинёва во вторник, 9 июля, перекроют водоснабжение — публикуем адреса

Отключения воды в столице и пригородах: список адресов.
О плановых работах на 9 июля информирует поставщик услуги.
Так, с 09:00 до 15:00 возможны перебои с водоснабжением по столичным адресам:
— ул. В. Кручий, 22, 24, 24/2, Куза-Водэ, 45 (в том числе с дробью), 39/3, Индепенденцей, 30, 38/2, 50.
С 9:00 до 18:00 отключения запланированы в Дурлештах:
— ул. Картуша, 95/3.
С 11:00 до 17:00 воды не будет в Гидигиче:
— ул. А. Матеевича, Д. Быкулуй, Сф. Цэрий, Кымпулуй, Поноарелор.
С 10:00 до 17:00 отключения ожидаются в Колонице:
— ул. Нукарилор, Теилор, И. Вэтэману, Миорица, Дойна и Ион Алдя-Теодорович, К. Басарабией, М. Маноле, Ф. луй Раду, М. Басараб, П. Рареш. В. Раюлуй, К. Порумбеску. К. Стрэмошилор, Ливезилор.