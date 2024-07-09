Краснодар, Анапа, Туапсе и Приморско-Ахтарск обновили рекорды по жаре

На Кубани средняя температура воздуха в регионе на 5−8 градусов превышает климатическую норму. Города в Краснодарском крае 8 июля снова раскалились до пределов. Синоптики сообщили о новых рекордах по жаре.
«В Приморско-Ахтарске воздух прогрелся до +40,7 градусов, предыдущий рекорд — +37,0 градусов был поставлен 29 лет назад, в 1996 году. Обновился рекорд и в Краснодаре. Накануне столбики на термометрах вытянулись до +38,5 градусов, предыдущий рекорд +36,4 градуса в 1955 году, в Анапа градусники показали +38,6 градусов, самые высокие температуры в этот день были зафиксированы в 1999 году — +33,5 градусов, в Туапсе обновился рекорд 1986 года, тогда воздух 8 июля прогрелся до +33,9 градусов, в этом году до 34,1», — сообщил ведущий метеоролог «Фобос» Михаил Леус.
Причиной жары климатологи называют обширный антициклон с малооблачной и сухой погодой из Средней Азии. Длинный световой день и высокое Солнце над горизонтом усиливают прогрев.
По прогнозам, до 12 июля столбики на термометрах будут держаться на отметках 37−39 градусов.
— Существенных изменений в погоде не предвидится. Жара останется до конца недели. В Краснодаре температура воздуха ожидается +35…37 градусов. В большинстве районов по краю до +39. Осадки будут в основном локального характера в южной половине и горных районах региона. Но ожидать, что дожди собьют пекло, не стоит, — сообщила заместитель начальника Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светлана Попова.
КСТАТИ.
Зной провоцирует природные пожары.
На Кубани уже вторую неделю держится изнуряющая жара. Из-за пекла в регионе увеличилось количество природных пожаров. Только за последние две недели, по данным регионального МЧС, пожарные шесть раз тушили леса и 97 (!) раз выезжали на пожары в полях и степной местности. Причиной практически во всех случаях становилось неосторожное обращение с огнем. Вспыхнувшее от небольшой искры пламя за секунды охватывало десятки квадратных метров.
По всему Краснодарскому краю наблюдается превышение климатических норм. Из-за этого спасатели объявили самый высокий, пятый класс пожароопасности. Туристов и местных жителей вблизи лесов просят не разводить костры и не запускать фейерверки.