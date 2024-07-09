Краснодар, Анапа, Туапсе и Приморско-Ахтарск обновили рекорды по жаре

«В Приморско-Ахтарске воздух прогрелся до +40,7 градусов, предыдущий рекорд — +37,0 градусов был поставлен 29 лет назад, в 1996 году. Обновился рекорд и в Краснодаре. Накануне столбики на термометрах вытянулись до +38,5 градусов, предыдущий рекорд +36,4 градуса в 1955 году, в Анапа градусники показали +38,6 градусов, самые высокие температуры в этот день были зафиксированы в 1999 году — +33,5 градусов, в Туапсе обновился рекорд 1986 года, тогда воздух 8 июля прогрелся до +33,9 градусов, в этом году до 34,1», — сообщил ведущий метеоролог «Фобос» Михаил Леус.