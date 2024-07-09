В Татарстане выписали еще троих пациентов с ботулизмом

По данным управления Роспотребнадзора по Татарстану, 17 июня в Казани были зарегистрированы первые шесть случаев подозрения на ботулизм после употребления салата лобио производства ООО «Локалкитчен» (Москва). Позднее количество заболевших возросло до 20 человек, один из них проходил лечение амбулаторно.
«В РКИБе остаются три человека, пострадавших от ботулизма. Два пациента находятся под круглосуточным наблюдением врачей в реанимации, из них один остается на ИВЛ. Один человек получает лечение в профильном отделении», — говорится в сообщении.
По информации инфекционной больницы, три человека были выписаны с выздоровлением.
Первых пострадавших, прошедших лечение от ботулизма в Республиканской инфекционной больнице Татарстана, выписали 22 июня.
Следователи по факту отравления жителей региона возбудили уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что с диагнозом ботулизм в стационарах под наблюдением специалистов находится 301 человек, 43 из них — на ИВЛ. С симптомами ботулизма к медикам обращались пациенты в Москве, Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от «Локалкитчен» («Кухня на районе») и салат с тунцом, фасолью и яблоком от «Гастропорт».