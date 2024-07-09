В волгоградском аэропорту ограничили прилеты и вылеты из-за атаки БПЛА

После случившегося в аэропорту Волгограда ввели ограничения на прилеты и вылеты. Самолет, летевший из Челябинска, был направлен на запасной аэродром в Саратов, а рейс U61850 из Антальи — во Владикавказ. Об этом сообщает «Волгоградская правда.ру» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.