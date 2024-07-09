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В волгоградском аэропорту ограничили прилеты и вылеты из-за атаки БПЛА

Воздушное пространство над Волгоградом временно закрыли на фоне атак беспилотных летательных аппаратов. В результате падения обломков на территории региона возникли возгорания на подстанции и нефтебазе, угрозы жилым объектам нет.

После случившегося в аэропорту Волгограда ввели ограничения на прилеты и вылеты. Самолет, летевший из Челябинска, был направлен на запасной аэродром в Саратов, а рейс U61850 из Антальи — во Владикавказ. Об этом сообщает «Волгоградская правда.ру» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Из-за введенных ограничений в аэропорту откладывается прибытие авиарейса SU1180 из Москвы. По данным онлайн-табло, в настоящее время также задерживаются вылеты в Челябинск и Москву.

Пассажиры могут уточнить информацию о прилете и вылете самолетов на сайте международного аэропорта Волгограда.

Добавим, что силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили атаку дронов на территории Волгоградской области. Огонь на подстанции во Фролово удалось быстро потушить, на месте второго возгорания работают сотрудники МЧС.