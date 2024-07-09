В День семьи, любви и верности в Москве поженились свыше 400 пар

В День семьи, любви и верности в Москве поженились более 400 пар. Во дворцах бракосочетания и на площадках для выездной церемонии регистрации брака проекта «Новые адреса счастья» им вручили по букету ромашек и открытке с поздравлениями. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.
«В День семьи, любви и верности в Москве было создано более 400 новых семей. Каждой паре вручили букет ромашек — символ праздника — и памятную открытку с поздравлением. Несмотря на понедельник, торжественные церемонии проходили в двух самых популярных дворцах бракосочетания — № 1 и 4 — и на выездных площадках проекта мэра Москвы “Новые адреса счастья”. В 2008 году жители России впервые отметили День семьи, любви и верности. С этого времени в столице в праздник было создано более семи тысяч семей», — рассказала Анастасия Ракова.
День семьи, любви и верности приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии. Супруги являются покровителями брака, их отношения — пример настоящих чувств и преданности. Самое большое количество браков, заключенных в день этого праздника, — по тысяче пар — было зарегистрировано в 2016 и 2017 годах. В 2022-м в праздник поженились около 900 пар. Кроме того, в этот же год во Дворце бракосочетания № 1 были зарегистрированы одновременно два брака — пары и родителей жениха.
Для проведения торжественных церемоний в Москве доступно более 50 площадок. Среди них есть как дворцы бракосочетания, так и музеи, станция метро, усадьбы и рестораны. Подобрать идеальную площадку поможет сервис «Наша свадьба» на портале mos.ru. Это самый подробный гид по местам для проведения церемоний бракосочетания в Москве. Фильтры позволяют задать необходимые параметры, например тип площадки, стиль интерьера и другие особенности — от проведения мероприятия на открытом воздухе до живой музыки и панорамных видов. Кроме того, можно указать желаемую дату регистрации, ближайшую станцию метро, максимальное количество гостей и многое другое. На страницах площадок есть подробное описание и контактные телефоны.
Подать заявление на регистрацию брака можно на портале государственных услуг или mos.ru, а также во дворцах бракосочетания. Государственная пошлина составляет 350 рублей.