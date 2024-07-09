В День семьи, любви и верности в Москве поженились свыше 400 пар

Для проведения торжественных церемоний в Москве доступно более 50 площадок. Среди них есть как дворцы бракосочетания, так и музеи, станция метро, усадьбы и рестораны. Подобрать идеальную площадку поможет сервис «Наша свадьба» на портале mos.ru. Это самый подробный гид по местам для проведения церемоний бракосочетания в Москве. Фильтры позволяют задать необходимые параметры, например тип площадки, стиль интерьера и другие особенности — от проведения мероприятия на открытом воздухе до живой музыки и панорамных видов. Кроме того, можно указать желаемую дату регистрации, ближайшую станцию метро, максимальное количество гостей и многое другое. На страницах площадок есть подробное описание и контактные телефоны.