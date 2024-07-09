МАРТ объяснило, считать ли рекламой обзоры блогерами заведений и товаров

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси объяснили, относятся ли обзоры заведений и товаров, размещаемые блогерами в интернете, к рекламе.
По словам чиновников, в подобных информационных материалах действительно имеются отдельные признаки рекламы. Например, название конкретной организации или учреждения, показ производственных объектов, объектов торговли и обслуживания, демонстрация производства товаров и так далее.
Когда вышеописанное освещает деятельность тех или иных структур по инициативе блогера и согласуется с основной тематикой блога, то, считают в МАРТ, усматривается отсутствие одного из перечисленных признаков рекламы — направленность на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и (или) его продвижение на рынке.
Соответственно, на эти информационные материалы не будут распространяться требования закона «О рекламе», сообщили в министерстве.
Чтобы материалы не считались рекламой, «в них должна отсутствовать контактная информация (например, адреса и телефоны, адреса интернет-сайтов и (или) аккаунтов в социальных сетях, ссылки на них), они не должны быть об одном и том же объекте рекламирования».
Если обзор соответствует критериям рекламы, то он должен отвечать требованиям законодательства о рекламе.