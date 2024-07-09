МАРТ объяснило, считать ли рекламой обзоры блогерами заведений и товаров

Когда вышеописанное освещает деятельность тех или иных структур по инициативе блогера и согласуется с основной тематикой блога, то, считают в МАРТ, усматривается отсутствие одного из перечисленных признаков рекламы — направленность на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и (или) его продвижение на рынке.