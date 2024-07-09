В Ростове начался масштабный ремонт центральной улицы Большой Садовой

«Согласно оценке технического состояния, износ дорожного покрытия на Большой Садовой составляет 60%. Последний ремонт указанных участков был проведен 8 лет назад», — уточнили в пресс-службе. В хлде ремонта дорожники заменят нижний и верхний слои дорожного полотна, поменяют бортовой камень и поребрик, а также выполнят ремонт тротуаров по мере необходимости. Все ремонтные работы будут выполняться в ночное время. При этом сроки ремонтных работ не сообщаются.



Напомним, ранее глава администрации Алексей Логвиненко сообщал, что в 2024 году на ремонт дорог в городе будет выделена рекордная сумма — 2,3 млрд рублей, что соответствует затратам за предыдущие пять лет. По мнению ростовских властей, ежегодно необходимо тратить такие же средства на ремонт городских дорог, чтобы они всегда были в хорошем состоянии.