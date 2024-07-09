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Перед Крымским мостом стоит очередь: количество машин превысило 200

В очереди перед Крымским мостом со стороны Кубани стоят 220 авто.

Источник: Комсомольская правда

По состоянию на 9.00 вторника, 9 июля, в очереди перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края стояли 220 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

«В очереди со стороны Тамани находится 220 транспортных средств», — говорится в сообщении.

Отмечается, что время ожидания составляет около часа. При этом в Крыму ситуация иная. Со стороны Керчи скоплений транспорта нет.

Очередь перед Крымским мостом появилась в шесть утра. Со стороны Кубани стояли 53 машины. В семь утра их стало 102, а в восемь — 141.