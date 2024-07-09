Перед Крымским мостом стоит очередь: количество машин превысило 200

По состоянию на 9.00 вторника, 9 июля, в очереди перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края стояли 220 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».
«В очереди со стороны Тамани находится 220 транспортных средств», — говорится в сообщении.
Отмечается, что время ожидания составляет около часа. При этом в Крыму ситуация иная. Со стороны Керчи скоплений транспорта нет.
Очередь перед Крымским мостом появилась в шесть утра. Со стороны Кубани стояли 53 машины. В семь утра их стало 102, а в восемь — 141.