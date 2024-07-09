Доброволец из Нижнего Тагила погиб на специальной военной операции

— Сережа твердо решил пойти на СВО. Он не мог оставаться в стороне, когда столько тагильских ребят там отдают жизни за наше будущее. Был прекрасным сыном, мужем и отцом. Уважал человека труда и сам был очень трудолюбивым и хозяйственным, — передает слова жены погибшего тагильчанина Марии сообщество «Реквием Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».