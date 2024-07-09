Доброволец из Нижнего Тагила погиб на специальной военной операции

В Нижнем Тагиле 9 июля состоится прощание с местным жителем Сергеем Земсковым. Мужчина погиб в возрасте 38 лет, принимая участие в специальной военной операции, — он находился на Донецком направлении.
У покойного остались жена с двумя маленькими дочерьми, а также братья, сестры и мама. До того, как уйти добровольцем на фронт в марте 2024 года, он трудился электрогазосварщиком на Уралвагонзаводе.
— Сережа твердо решил пойти на СВО. Он не мог оставаться в стороне, когда столько тагильских ребят там отдают жизни за наше будущее. Был прекрасным сыном, мужем и отцом. Уважал человека труда и сам был очень трудолюбивым и хозяйственным, — передает слова жены погибшего тагильчанина Марии сообщество «Реквием Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».
Коллеги по производству вспоминают Сергея Земскова как незаменимого профессионала и надежного товарища. Прощание с покойным состоится 9 июля в 10:30 в большом зале похоронного дома «Реквием».