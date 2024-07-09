«Поезда здоровья» работают с 8 по 12 июля в пяти муниципалитетах Нижегородской области

С начала 2024 года в «Поезда здоровья» за медпомощью уже обратилось более 25,3 тысячи нижегородцев. Специалисты выполнили более 105 тысяч исследований и провели свыше 43,8 тысячи консультаций.
В Нижегородской областной клинической больнице им. Н. А. Семашко, которая отвечает за формирование мобильно-диагностических комплексов, сообщили, что к 27-й неделе выездной работы с начала 2024 года «Поезда здоровья» побывали в 413 населенных пунктах.
По словам главного врача НОКБ им. Н. А. Семашко Сергея Богданова, в настоящее время выполнено 10,1 тысячи флюорографий, 9 тысяч электрокардиографий, 7,2 тысячи различных ультразвуковых исследований, поведено 46,4 тысячи лабораторных исследований. Кроме того, 7 387 женщин смогли пройти маммографию.
В министерстве здравоохранения Нижегородской области сообщили, что регулярная работа мобильно-диагностических комплексов позволила выявить 5 716 заболеваний, из которых 136 связаны со злокачественными новообразованиями. На дополнительное обследование направлено 17 139 человек, в госпитализации нуждались 1 340 пациентов.
Проект «Поезда здоровья» реализуется по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с 2018 года и способствует выполнению национального проекта «Здравоохранение». Он, в свою очередь, осуществляется в соответствии с указом президента России Владимира Путина «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Нацпроект включает в себя девять федеральных проектов: «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий», «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ), “Развитие экспорта медицинских услуг” и “Модернизация первичного звена здравоохранения”.