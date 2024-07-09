«Поезда здоровья» работают с 8 по 12 июля в пяти муниципалитетах Нижегородской области

Проект «Поезда здоровья» реализуется по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с 2018 года и способствует выполнению национального проекта «Здравоохранение». Он, в свою очередь, осуществляется в соответствии с указом президента России Владимира Путина «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Нацпроект включает в себя девять федеральных проектов: «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий», «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ), “Развитие экспорта медицинских услуг” и “Модернизация первичного звена здравоохранения”.