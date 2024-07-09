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Синоптики предупредили о грозах в Сочи и на ФТ «Сириус» 9 июля

В Сочи и на ФТ «Сириус» 9 июля местами ожидается гроза.

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Источник: Комсомольская правда

Синоптики предупреждают о грозах в городе-курорте Сочи и на федеральной территории «Сириус». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«По сообщению синоптиков, с 9−11 часов и до конца дня 9 июля на территории города и ФТ “Сириус” местами ожидается гроза», — информирует мэрия Сочи.

Отмечается, что все городские службы находятся в режиме повышенной готовности. За ситуацией следит городской оперативный штаб.

Жителей и гостей курорта просят соблюдать осторожность. В случае возникновения ЧС необходимо набрать с мобильного номер 112.

Напомним ранее пыльная буря, ливень с грозой и град накрыли Краснодар после долгой засухи. Однако вскоре краевая столица, а также Анапа, Туапсе и Приморско-Ахтарск обновили рекорды по жаре.