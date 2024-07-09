В зоопарк Екатеринбурга приехали два императорских тамарина

В Екатеринбургский зоопарк приехали два императорских тамарина. Коллекция пополнилась игрунками с яркой и экзотической внешностью. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.
Тамарины приехали в Екатеринбург из Новосибирского зоопарка. На данный момент они адаптируются в вольере. Сейчас тяжело охарактеризовать зверьков. Пока они спокойно ведут себя в новом доме. Животные не прячутся, находятся на виду.
— Аппетит у новичков хороший — едят все, что им предлагают. Рацион императорских тамаринов состоит из различных фруктов, листвы и насекомых. В их меню также входят каши, творог, куриное мясо. Особые пристрастия в еде пока выясняются, — рассказали в зоопарке Екатеринбурга.
Такое название императорские тамарины получили в честь Вильгельма II, из-за пышных белых «усов». В дикой природе зверьки обитают в Бразилии и Перу.