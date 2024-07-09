В зоопарк Екатеринбурга приехали два императорских тамарина

Тамарины приехали в Екатеринбург из Новосибирского зоопарка. На данный момент они адаптируются в вольере. Сейчас тяжело охарактеризовать зверьков. Пока они спокойно ведут себя в новом доме. Животные не прячутся, находятся на виду.