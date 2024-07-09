К алматинцам обратились с предупреждением из-за дождя

В Алматы с 18:20 8 июля 2024 года начался дождь с усилением ветра, который с перерывами ожидается в течение сегодняшнего дня. В связи с этим 9 июля акимат Алматы обратился к жителям и гостям южной столицы с предупреждением, сообщает Zakon.kz.