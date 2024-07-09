Стало известно, кто из звезд выступит в День металлурга в Братске 2024

Кто же будет праздновать? Преподаватели профильных факультетов, студенты и конечно, прокатчики, горняки, литейщики, все, кто, так или иначе, связан с этой прекрасной профессией, да и просто все горожане, ведь День металлурга в Братске 2024 по своей развлекательной программе может сравниться с Днем города или новогодними интерактивами.