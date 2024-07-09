Стало известно, кто из звезд выступит в День металлурга в Братске 2024

День металлурга в Братске 2024 — день особенный и долгожданный. Этот праздник всегда отмечают в северной столице Иркутской области с размахом. Приезжают известные исполнители, проводится много интересных акций и событий. КП-Иркутск узнала, кто из звезд поздравит братчан с праздником в этом году.
День металлурга в Братске 2024 проводится ежегодно в июле. Но вот дата плавающая — по традиции это третье воскресение июля. В 2024 году праздник выпал на 21 июля. Однако, организаторы решили в этот раз все праздничные события провести 20 июля — то есть, в субботу.
Кто же будет праздновать? Преподаватели профильных факультетов, студенты и конечно, прокатчики, горняки, литейщики, все, кто, так или иначе, связан с этой прекрасной профессией, да и просто все горожане, ведь День металлурга в Братске 2024 по своей развлекательной программе может сравниться с Днем города или новогодними интерактивами.
Итак, празднование намечено на субботу. Местами проведения торжеств выбраны две локации — база отдыха «Простоквашино» и площадь Ленина.
— На базе семейного отдыха «Простоквашино» на улице Курчатова, 78 «А» в 12 часов начнется большая праздничная программа для детей и взрослых, — сообщили организаторы. — Гостей ждут конкурсы, викторины, игры, аттракционы, спортивные соревнования и танцы.
Какой же День металлурга в Братске 2024 без концерта? Он обязательно состоится! На сцену на площади Ленина (что находится на проспекте Ленина, 35) поздравить сибиряков с профессиональным праздником выйдут хореографические и музыкальные коллективы и, конечно, запланировано выступление артиста из столицы.
Напомним, каждый год популярные исполнители приезжают в гости к братчанам на День металлурга. В 2022-м своими композициями сибиряков поздравляла Anna ASTI, а в прошлом году город посетила певица Юта. В этот раз металлургов с профессиональным праздником поздравит народная артистка России Валерия. Российская эстрадная певица наверняка исполнит свои лучшие хиты и, возможно, познакомит жителей Братска со своими новыми музыкальными произведениями.
Металлургия — одна из важнейших отраслей промышленности в России. А праздник День металлурга появился больше 60 лет назад — во времена СССР. Металлурги сыграли не последнюю роль для Победы в Великой Отечественной войне — строили танки, производили оружие. После окончания войны, металлурги также внесли весомый вклад в восстановление Советского Союза. Труды рабочих были оценены и в 1957 году появился их профессиональный праздник, который сохранился и после распада СССР.