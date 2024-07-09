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Власти Екатеринбурга уберут из города пробки: поможет зарубежный опыт

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля, ФедералПресс. Екатеринбург изучит опыт зарубежных экспертов в борьбе с пробками. Об этом в ходе промышленной выставки ИННОПРОМ-2024 заявил глава города Алексей Орлов. Новые практики помогут превратить столицу Урала в умный город.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Нам еще многому предстоит научиться. Искренне надеюсь, что лучшие практики послужат новым импульсом к превращению Екатеринбурга в умный город. Ценю поддержку инициатив с городов-партнеров, в том числе, Минска. Впечатлила система управления транспортными потоками в этом крупном городе. Пробок там практически нет, интеллектуальная система позволяет решать этот вопрос».

прокомментировал Алексей Орлов

Как отметил Алексей Орлов, большим городам крайне важно обмениваться опытом и формировать качественно новые условия жизни для своих горожан. Сегодня в числе главный направлений: общественная безопасность, доступность государственных сервисов, комфортная транспортная инфраструктура и экологическая устойчивость. Обеспечение местными властями всех этих условий как раз является основной частью концепции «Умного города».

Екатеринбург в этом вопросе занимает активную позицию: по итогам прошлого года столица Урала заняла четвертое место в рейтинге «IQ городов». Впереди оказались только Москва, Санкт-Петербург и Казань.

Повышение технологичности Екатеринбурга заключается в обеспечении безопасности. В городе постоянно увеличивается количество городских камер, внедрен ситуационный центр главы города для принятия управленческих решений.

Среди цифровых сервисов для горожан можно отметить безналичную оплату в общественном транспорте, возможность использования «Е-карты» и оплату на городских парковках. Цифровизация ориентирована и на развитие молодого поколения. Поэтому в школах Екатеринбурга создаются новые IT-классы.

Ранее «ФедералПресс» писал, что промышленную выставку в Екатеринбурге посетит премьер РФ Михаил Мишустин. Он станет спикером одной из главных стратегических сессий.