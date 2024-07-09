Власти Екатеринбурга уберут из города пробки: поможет зарубежный опыт

«Нам еще многому предстоит научиться. Искренне надеюсь, что лучшие практики послужат новым импульсом к превращению Екатеринбурга в умный город. Ценю поддержку инициатив с городов-партнеров, в том числе, Минска. Впечатлила система управления транспортными потоками в этом крупном городе. Пробок там практически нет, интеллектуальная система позволяет решать этот вопрос».