Чем опасен «бэушный» смартфон: отвечает мастер из Хабаровска.

— Когда вы определились, что точно хотите приобрести телефон, не забудьте при продавце сбросить все настройки. И даже если он уверяет, что уже делал это, все равно сбросьте и дождитесь полной загрузки. При это система может запросить пароль. Если продавец его «забыл», отказывайтесь от покупки — вам пытаются продать ворованное. Если все хорошо, то зарегистрируйте телефон на собственный аккаунт. Если и это получилось, то уже можете забрать смартфон. Но если регистрация не прошла, тоже брать нельзя — устройство возможно ворованное. И не бойтесь показаться надоедливым. И пускай продавец закатывает глаза и намекает, что ему надоели ваши проверки. У вас не будет второго шанса удостовериться в том, что телефон работает без проблем, — заключил Владимир Щегольцев.