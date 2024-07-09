Чем опасен «бэушный» смартфон: отвечает мастер из Хабаровска.

В настоящее время цены на новую технику не радуют потребителей, ведь за хороший телефон можно отдать месячную зарплату. И те, кто не хочет переплачивать за то, что устройство куплено в магазине, приобретает «бэушный» смартфон с рук. Но поскольку продавца человек видит в первый и последний раз в жизни, риски нарваться на мошенников велики: смартфон может оказаться сломанным, краденым или, например, купленным в лизинг. Как обезопасить себя и не нарваться на мошенников, рассказал Владимир Щегольцев, мастер по ремонту электронной техники в Хабаровске.
СЛОМАЕТСЯ ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ
Первой опасностью купленных с рук смартфонов является то, что он может оказаться сломанным. И если внешних признаков нет, это не значит, что техника не сломается через месяц.
— Первое, что вам необходимо сделать перед покупкой — это найти в интернете изображения такого же смартфона и внимательно изучить, чтобы знать, как он выглядит правильно. Таким образом вы, с большой вероятностью, заметите, что у устройства была замена экрана или его вскрывали, так как будут неровные швы, — рассказал Владимир Щегольцев.
Также, ни в коем случае не покупайте технику через интернет — телефон с рук вы должны оценивать лично. Заказать ее можно только в том случае, если вы обращаетесь в официальный магазин.
— Изучите и само объявление о продаже, там должны быть фотографии, на которых хорошо видно устройство. Если продают технику с пометкой «поменять только экран, самому мне лень», то бегите! Запомните — никогда не берите сломанную технику! Ремонт может обойтись не в обещанные 500 рублей, а даже в несколько тысяч. Да и то не факт, что он подлежит починке, — объяснил хабаровский мастер.
Желательно попросить продавца предоставить от телефона коробку и чек о покупке. В наше время такие вещи от смартфонов довольно часто долго хранят. Если коробку и чек предоставить не могут, то, конечно, не факт, что это мошенники. Но опасность существует.
— Если вас все утроило, переходите к визуальному осмотру. Сначала проверьте батарею. И не соглашайтесь на покупку, пока лично не убедитесь в ее работоспособности. Для этого достаточно запустить какое-нибудь видео или просто без остановки листать галерею или приложения. Если за 10 минут устройство потеряло в заряде более пяти процентов — то можете разворачиваться и уходить, так как этой технике уже необходимо менять батарею. Также напечатайте сообщение, перенесите иконки приложений, поиграйте в игру, чтобы проверить, что экран реагирует на ваши прикосновения, — объяснил Владимир Щегольцев.
Не забудьте проверить, что работают все разъемы для зарядки и для наушников, если последнее есть. Также желательно взять с собой то, что подключается через Bluetooth, чтобы проверить и эту функцию. Тут же проверьте работу всех камер, выход в интернет, работу сим-карт. И обязательно звук — включите музыку и позвоните кому-нибудь, динамики не должны шипеть. Еще устройство не должно нагреваться и быстро реагировать на команды, без зависаний.
— Единственное, что нельзя проверить без вскрытия — был ли телефон утоплен. После сушки он может работать идеально, но через месяц начать умирать, так как окислились контакты. Тут остается надеется на честность продавца, — добавил мастер.
НЕ ПОМНЮ ПАРОЛЬ
Но даже после всех проверок есть опасность того, что устройство продают мошенники. Например, смартфон может быть краденным.
— К сожалению, от такого случая практически нет защиты. Единственное, что может вызвать доверие — это наличие чека и коробки от устройства.
Еще можно попасться на лизинговый телефон. У некоторых производителей̆ существует лизинговая программа — человек может пользоваться смартфоном из современной̆ линейки, но при этом покупать его не требуется, иными словами, он берется в аренду. Мошенники могут оформить устройство на подставное лицо или же поддельные документы, и в дальнейшем продать его. Через несколько месяцев у нового владельца смартфон просто заблокируется. Чтобы этого избежать, необходимо на лизинговых сайтах смотреть с помощью серийного номера телефона, не находится ли он в аренде.
Еще один популярный способ мошенничества — это подставные приложения, например, банка или же аккаунт владельца на смартфоне.
— Когда вы определились, что точно хотите приобрести телефон, не забудьте при продавце сбросить все настройки. И даже если он уверяет, что уже делал это, все равно сбросьте и дождитесь полной загрузки. При это система может запросить пароль. Если продавец его «забыл», отказывайтесь от покупки — вам пытаются продать ворованное. Если все хорошо, то зарегистрируйте телефон на собственный аккаунт. Если и это получилось, то уже можете забрать смартфон. Но если регистрация не прошла, тоже брать нельзя — устройство возможно ворованное. И не бойтесь показаться надоедливым. И пускай продавец закатывает глаза и намекает, что ему надоели ваши проверки. У вас не будет второго шанса удостовериться в том, что телефон работает без проблем, — заключил Владимир Щегольцев.