Омскую гимназию № 88 построят почти с нуля к осени 2025 года

Мэр Омска Сергей Шелест посетил стройплощадку гимназии № 88, где ведутся работы по капитальному ремонту.
К образовательному учреждению подведены все необходимые коммуникации, рабочие завершили работы по устройству нулевого этажа.
Сейчас ведутся работы по укладке кирпичных стен. Их толщина составляет 77 сантиметров.
Как отметил Сергей Шелест, перед подрядчиком стоит две задачи — закрыть контур до наступления холодов и к 1 сентября 2025 году завершить капремонт.
Ранее мы писали, что омичи испугались сноса стены гимназии № 88. Это было частью работ по капремонту.
Напомним, капремонт гимназии стартовал в 2022 году. Завершить работы должны были осенью 2023 года, однако в марте мэрия расторгла контракт с СПК «АртСервис».
Спустя некоторое время мэрии удалось найти подрядчика — им стал ООО «Домострой».