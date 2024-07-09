«Жуткая угроза» атакует пляжи Владивостока — куда прятаться

Главный внештатный токсиколог Приморского края Кирилл Коростылёв обратил внимание, что при стрекании человеку помогут только в больнице, где имеются специальные препараты. Домашняя аптечка не справится с задачей. Для снижения симптоматики или в случае не ярко выраженной «клиники» можно принять антигистаминные. Но без специальных обезболивающих и блокаторов все равно не обойтись. Смертельные исходы не были зафиксированы. Но случай может стать летальным, если имеются сопутствующие заболевания. Например, человек перенес инфаркт. Также эксперт предупредил, что алкоголь в разы повышает скорость распространения секрета медузы в теле.