«Жуткая угроза» атакует пляжи Владивостока — куда прятаться

Жаркий купальный сезон в Приморье привлекает в воды региона не только отдыхающих, но и нежелательных «гостей» — медуз-крестовиков. Во Владивостоке уже зафиксированы первые обращения горожан после контактов с этими ядовитыми морскими жителями. Как минимизировать риски и обеспечить безопасность на море поделятся специалисты в материале ИА PrimaMedia.
Медуза-крестовик — небольшая, но опасная медуза, обитающая у берегов Японии, Кореи и у дальневосточных берегов России. Она имеет высокий прозрачный купол желтовато-зеленоватого цвета диаметром 2,5 сантиметра, 60 тонких щупалец и прозрачное тело. Живёт это создание на небольших глубинах и в самые жаркие месяцы лета выходит к берегам. Крестовик может поразить человека во время нахождения в воде.
Что говорят эксперты?
По словам кандидата биологических наук, ведущего научного сотрудника лаборатории глубоководных исследований ННЦМБ ДВО РАН Татьяны Даутовой, яд крестовика вызывает реакцию, сходную одновременно с аллергическим ответом и с поражением токсинами. Возможны боль, ломота во всем теле и спазматический кашель. Особенно уязвимы люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и повторно «укушенные».
«Других реально ядовитых для человека медуз в Приморье нет. Но водится рыба-фугу, также, в связи с жарой, следует ожидать всплеск численности ядовитых микроводорослей. Рыбу фугу просто не следует есть. А вот микроводоросли (красный прилив) — весьма опасная вещь. Как при контакте с кожей, так и при поедании мидий, которые потребляли эти водоросли», — отмечала ранее Татьяна Даутова.
По словам Татьяны Даутовой, медуза-крестовик вовсе не гуляет в воде повсюду. Это хищник-засадчик, он подстерегает жертву в зарослях морской травы зостеры и в крупных водорослях. Поэтому следует купаться там, где нет растительности на дне. Либо в легкой одежде с длинным рукавом.
Заведующий отделением острых отравлений Владивостокской клинической больницы № 2, главный внештатный токсиколог Приморского края Кирилл Коростылёв также пояснял информацию о симптомах после встречи с медузами-крестовиками и назвал места с наибольшим скоплением медуз.
«Во-первых, не укус, а стрекание, “ужаление”. Как будто вас ударили хлыстом. Во-вторых, это не яд, а секрет. У медуз нет яда», — делает акцент на терминологии врач.
В течение 40−50 минут после стрекания человек начинает чувствовать сильную ломоту, боль в суставах. Также присутствует кашель. По словам эксперта, это симптомы болевого, кашлевого или смешанного клинического проявления.
«Хорошо прогретые места с морской травой, мелководье. Это полуостров Де-Фриз, бухта Воевода, внутренняя часть Русского острова. Как правило, в открытом море с сильным течением медуз не бывает», — описал опасные места заведующий отделением токсикологии Владивостокской клинической больницы № 2.
Что делать, если ужалила медуза?
Врач скорой помощи Дмитрий Шевцов имеет многолетний стаж оказания помощи пострадавшим от ожогов медуз. Корр. ИА PrimaMedia поинтересовался у специалиста, что делать при ожоге медузы.
По словам специалиста, первым делом, нужно промыть чистой пресной водой место контакта тела со стрекательными железами медузы, удалить остатки яда. Принять антигистаминные препараты, желательно, в виде инъекции, ну или в виде таблетки. Далее действовать по самочувствию. Если становится хуже, то вызвать скорую, либо доставить пострадавшего в больницу попутным транспортом.
Доктор советует обильное питье, притом, алкоголь не рекомендует — «зачем отравленному организму яд дополнительно?».
Стоит отметить, что исход столкновения с крестовиком зависит от индивидуальных особенностей организма. Кто-то «отряхнулся» и пошел купаться дальше, кто-то запомнит контакт с морским обитателем надолго.
Главный внештатный токсиколог Приморского края Кирилл Коростылёв обратил внимание, что при стрекании человеку помогут только в больнице, где имеются специальные препараты. Домашняя аптечка не справится с задачей. Для снижения симптоматики или в случае не ярко выраженной «клиники» можно принять антигистаминные. Но без специальных обезболивающих и блокаторов все равно не обойтись. Смертельные исходы не были зафиксированы. Но случай может стать летальным, если имеются сопутствующие заболевания. Например, человек перенес инфаркт. Также эксперт предупредил, что алкоголь в разы повышает скорость распространения секрета медузы в теле.
На случай укуса медузы-крестовика МЧС даёт советы:
— прежде всего, необходимо вывести пострадавшего из моря;
— промыть пораженные участки кожи водой, смазать успокаивающим кремом и убрать с них остатки щупалец. Голыми руками к ране прикасаться нельзя, так как это может вызвать ещё один ожог. Поэтому для очистки следует воспользоваться ватными дисками или салфетками;
— пострадавшему также рекомендуется обильное питье;
— после того, как больному была оказана первая помощь, следует обратиться в ближайшее медицинское учреждение.
Во избежание встречи с медузой-крестовиком Главное управление МЧС России по Приморскому краю настоятельно рекомендует жителям и гостям города Владивостока и Приморского края соблюдать следующее меры безопасности:
— при плавании следует избегать зарослей морской травы;
— не входить в замутненную воду;
— людям, страдающим заболеваниями сердца, лицам преклонного возраста и маленьким детям следует вовсе не купаться в местах обитания медуз;
— уклоняйтесь от встречи с медузой, в спокойном состоянии она придерживает свои щупальца, которые на самом деле могут вытягиваться на значительное расстояние;
— не заходите в воду после шторма, в воде могут находиться обрывки щупалец.