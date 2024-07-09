Перевозчика на маршрут № 47 определили в Хабаровске

А узнать полную информацию о том, где сейчас находится автобус и когда прибудет к нужной остановке, можно на сайте «Транспорт27.рф», в мобильном приложении Go2bus либо у диспетчера МБУ Хабаровска «ХМНИЦ» по круглосуточному телефону 45−00−56.