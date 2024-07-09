Перевозчика на маршрут № 47 определили в Хабаровске

В Хабаровске на автобусный маршрут № 47 определили временного перевозчика. С 8 июля обязанности выполняет компания ООО «Бриз». Автобус ходит по направлению «МТЦ “Выборгский” — МЖСК». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Автобус будет проходить по таким остановкам как «Автодром», «Технический колледж», «Депо № 2», «Кинотеатр “Хабаровск”, “Пограничный институт”, “Парк Мира”, “Технический университет”, “Завод “Сплав”, “Памятник партизанам”, “Клинико-диагностический центр” и другие. Также общественный транспорт поедет по улицам Орловская, Выборгская, Победы, Большая, переулок Львовский и другие. Подробная схема опубликована на сайте администрации Хабаровска.
А узнать полную информацию о том, где сейчас находится автобус и когда прибудет к нужной остановке, можно на сайте «Транспорт27.рф», в мобильном приложении Go2bus либо у диспетчера МБУ Хабаровска «ХМНИЦ» по круглосуточному телефону 45−00−56.