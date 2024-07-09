Мэр Омска Шелест рассказал о ситуации с затопленным трамвайным кольцом

По словам градоначальника, вопрос находится на ежедневном контроле.
«Во исполнение моего поручения сегодня на месте работала комиссия филиала “Служба пути” предприятия “Электрический транспорт” во главе с директором департамента транспорта Вадимом Геннадьевичем Кормильцем.
По результатам выезда доложено о стабилизации ситуации: уровень воды постепенно снижается, притока грунтовых вод в отсутствие осадков также не наблюдается. Были обследованы колодцы для приема сточных вод, расположенные на данном участке, по итогам обследования запланированы работы по очистке коллекторов, после чего ремонтные бригады «Службы пути» смогут приступить к замене и ремонту рельсовых участков по улице Лермонтова в направлении к центральной части города. Кроме этого, будут выполнены работы по кронированию деревьев и покосу травы", — сообщил Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
Мэр добавил, что трамвайный маршрут № 9 востребован среди жителей, поэтому его необходимо максимально оперативно вернуть в нормальный режим работы.
Напомним, омичи стали жаловаться на переставшие ходить по маршруту № 9 трамваи уже больше месяца назад, в мае текущего года. Движение маршрута прекратилось после того, как трамвайные рельсы в районе кольца на 3-м Разъезде оказались затоплены грунтовыми водами.