Мэр Омска Шелест рассказал о ситуации с затопленным трамвайным кольцом

По результатам выезда доложено о стабилизации ситуации: уровень воды постепенно снижается, притока грунтовых вод в отсутствие осадков также не наблюдается. Были обследованы колодцы для приема сточных вод, расположенные на данном участке, по итогам обследования запланированы работы по очистке коллекторов, после чего ремонтные бригады «Службы пути» смогут приступить к замене и ремонту рельсовых участков по улице Лермонтова в направлении к центральной части города. Кроме этого, будут выполнены работы по кронированию деревьев и покосу травы", — сообщил Сергей Шелест в своем телеграм-канале.