Путин пообещал воронежской многодетной семье продвинуть их песню

Многодетная семья из Новой Усмани побывала на встрече с Владимиром Путиным, которая прошла на закрытии выставки «Россия» в рамках финала конкурса «Это у нас семейное». У Рыбачевых пятеро детей, на конкурс они представили свою песню «Счастливчик», ее показали и президенту. И она так понравилась Владимиру Путину, что он попросил прислать ему композицию и обещал с продвижением на федеральных каналах.