Путин пообещал воронежской многодетной семье продвинуть их песню

Многодетная семья из Новой Усмани побывала на встрече с Владимиром Путиным, которая прошла на закрытии выставки «Россия» в рамках финала конкурса «Это у нас семейное». У Рыбачевых пятеро детей, на конкурс они представили свою песню «Счастливчик», ее показали и президенту. И она так понравилась Владимиру Путину, что он попросил прислать ему композицию и обещал с продвижением на федеральных каналах.
— Попрошу, чтобы песню по основным каналам нашим покрутили, — сказал Владимир Путин на встрече.
Вечером 8 июля хит конкурса уже показали в новостных выпусках ТВ. В песни есть такие слова: «Я — счастливчик: потому что у меня большая семья, я — счастливчик: потому что Россия — родина моя». И с ней Рыбачевы вышли в финал.
В создании клипа участвовали не только родители и все дети, но и бабушка с дедушкой, который является ветераном труда.
На конкурс «Это у нас семейное» подали заявки более сотни тысяч семейных команд (это более полумиллиона человек) из 89 регионов России. Самым юным участникам было пять лет, а самому взрослому — 91 год. В финал вышли 300 семей из 83 субъектов РФ и одна из Казахстана.