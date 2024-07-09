Роспотребнадзор назвал 5 пляжей Татарстана, где нельзя купаться из-за качества воды

«Администрациям районов, ответственным юридическим лицам направлены предложения об установке аншлагов о запрете купания. В связи с тем что качество воды не соответствует гигиеническим нормативам, Роспотребнадзор не рекомендует использовать данные зоны рекреации для купания», — подчеркнули в ведомстве.