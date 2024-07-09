Повышать уровень жизни в Хабаровском крае будет Дмитрий Демешин

«Но, справедливости ради, горожанам и жителям края эти цифры не нужны. Они хотят, чтобы решались их проблемы. Они хотят, чтобы за этими цифрами стояло реальное улучшение качества их жизни, рос уровень жизни во всех районах края. Начиная от качества дорог и доступности лекарств в аптеках, заканчивая свободными местами в детских садах и обучением в школах в одну смену», — отметил врио губернатора.