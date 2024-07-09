Повышать уровень жизни в Хабаровском крае будет Дмитрий Демешин

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин подвел небольшие итоги работы на посту главы региона. Напомним, его он занял в конце мая, когда предыдущего руководителя Михаила Дегтярева назначили на пост министра спорта. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Дмитрий Демешин отметил, что свою работу начал с экономики. Хабаровский край показывает неплохие темпы развития: доходы бюджета растут, как и валовой региональный продукт.
«Но, справедливости ради, горожанам и жителям края эти цифры не нужны. Они хотят, чтобы решались их проблемы. Они хотят, чтобы за этими цифрами стояло реальное улучшение качества их жизни, рос уровень жизни во всех районах края. Начиная от качества дорог и доступности лекарств в аптеках, заканчивая свободными местами в детских садах и обучением в школах в одну смену», — отметил врио губернатора.
В этом направлении, по его словам, предстоит еще немало работы. Жители региона в соцсетях жалуются на плохое состояние школ, вторые смены в них и недоступность медицины. И чиновников будут «возвращать из космоса на Землю», направлять их от цифр в сторону заинтересованности людей и защиты их интересов.