Что не даёт жаре пробиться в Хабаровский край

Про июль говорят: солнце на зиму, лето на жару. Только пока это не про Хабаровский край. Весь наш регион и в среду, 10 июля, останется в зоне влияния прохладной погоды. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на информацию Дальневосточного УГМС.
Посмотрите на карту метеоситуации на восточных рубежах Евразии внизу этой заметки. Жёлтым и оранжевым цветами окрашены территории с высокой температурой, зелёным и голубым — зона прохлады. Так вот, совсем рядом с нами в Амурской области, большей части соседней китайской провинции Хэйлунцзян воздух прогревается до +25 … +30, дальше на запад в Забайкалье — хорошо за 30. Жарко даже в северной Якутии — почти до +30. Но этой волне тепла не даёт пробиться к нам на восток антициклон над акваторией ещё не согревшегося Охотского моря. Он мощной преградой защищает нас от материкового зноя, накрывая край прохладой и дождевыми облаками.
В Комсомольске-на-Амуре при северном ветре от 4 до 10 м/с ещё холоднее. Ночью +11…+13, днём всего лишь +14…+16 и может быть дождливо.
Даже на самом юге края, в Бикине очень прохладно для макушки лета. Ночью только +11…+13, переменная облачность. Днём там ожидаются дожди, но юго-восточный ветер принесёт небольшое потепление до +22…+24 градусов.
В Вяземском почти такая же погода. Днём, правда, на градус холоднее Бикина.
В угольной столице Хабаровского края — Чегдомыне — северный ветер удерживает прохладу. В тёмное время суток столбики термометров там могут опуститься до +9, днём не выше +19, возможны дожди в течение суток.
В райцентре Нанайского района Троицком среда обещает быть дождливой, ночью +12…+14, днём +16…+18, ветер северо-восточный умеренный.
Схожая погода и на побережье Татарского пролива. В Советской Гавани в течение среды, 10 июля, ночью +12…+14, днём +16…+18, возможны дожди. Ветер будет дуть с севера со скоростью от 4 до 11 м/с.
Также северный ветер 4−9 м/с будет определять завтрашнюю погоду в Николаевске-на-Амуре. Осадки могут пройти и ночью, и днём. В тёмное время суток температура +11…+13, в светлое +15…+17.
Осадки ждут и в селе имени Полины Осипенко. Ночью там +9…+11, днём не теплее +15 градусов.
В Чумикане тоже дождливо, пасмурно и зябко. После ночных +9…+11, днём не выше +13 градусов Цельсия. В Аяне также холодно и сыро, правда, после обеда слегка теплее, чем в более южном Чумикане — до +15.
А вот в Охотске холодные дожди начала недели в среду должны прекратиться. Там существенно потеплеет, ночью +12…+14, днём +18…+20. Получается, что на самом севере края погода будет больше похожа на его южные районы.
Какой прогноз дают гидрологи? На Амуре у Хабаровска в ближайшие двое суток ожидается спад уровня на 10−15 см. Сейчас он на отметке +368 см. Температура воды 21.8 градуса.
10 июля на Руси называли Самсоновым днём. На него было принято привечать путников. Большое счастье придёт в дом, если такого принять на ночлег, а потом ещё и дать денег в дорогу.