Что не даёт жаре пробиться в Хабаровский край

Посмотрите на карту метеоситуации на восточных рубежах Евразии внизу этой заметки. Жёлтым и оранжевым цветами окрашены территории с высокой температурой, зелёным и голубым — зона прохлады. Так вот, совсем рядом с нами в Амурской области, большей части соседней китайской провинции Хэйлунцзян воздух прогревается до +25 … +30, дальше на запад в Забайкалье — хорошо за 30. Жарко даже в северной Якутии — почти до +30. Но этой волне тепла не даёт пробиться к нам на восток антициклон над акваторией ещё не согревшегося Охотского моря. Он мощной преградой защищает нас от материкового зноя, накрывая край прохладой и дождевыми облаками.