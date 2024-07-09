В казанском зооботсаду у пары гуанако родился детеныш

В зооботсаду Казани появился новый обитатель — им стал детеныш пары гуанако. Для родителей Лунтика и Лучи новорожденный оказался первым потомством. На исторической части зоопарка Казани вылупился птенец канадских казарок Малыш появился на свет 26 июня. За это время он окреп и стал твердо стоять на ногах. Вместе с матерью детеныш отправился изучать окружающий мир: песок, солнце и зеленая трава вызывали у него неподдельный интерес.
Киперы определили пол новорожденного гуанако — это девочка, которая растет активной, любопытной и игривой. До девяти месяцев она будет питаться молоком матери, но уже сейчас пробует и другую пищу (траву, листья и ветки растений).
Гуанако — млекопитающее рода лам семейства верблюдовых. Является предком одомашненной ламы. Беременность у гуанако длится 11 месяцев, только на последних сроках становится видно живот. Как сообщили в пресс-службе казанского зооботсада, гуанако занесен в международную Красную книгу.