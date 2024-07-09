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В казанском зооботсаду у пары гуанако родился детеныш

Малыш окреп и теперь твердо стоит на ногах, до девяти месяцев он будет питаться молоком матери.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В зооботсаду Казани появился новый обитатель — им стал детеныш пары гуанако. Для родителей Лунтика и Лучи новорожденный оказался первым потомством. На исторической части зоопарка Казани вылупился птенец канадских казарок Малыш появился на свет 26 июня. За это время он окреп и стал твердо стоять на ногах. Вместе с матерью детеныш отправился изучать окружающий мир: песок, солнце и зеленая трава вызывали у него неподдельный интерес.

Киперы определили пол новорожденного гуанако — это девочка, которая растет активной, любопытной и игривой. До девяти месяцев она будет питаться молоком матери, но уже сейчас пробует и другую пищу (траву, листья и ветки растений).

Гуанако — млекопитающее рода лам семейства верблюдовых. Является предком одомашненной ламы. Беременность у гуанако длится 11 месяцев, только на последних сроках становится видно живот. Как сообщили в пресс-службе казанского зооботсада, гуанако занесен в международную Красную книгу.

флора и фауна