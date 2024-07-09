В казанском зооботсаду у пары гуанако родился детеныш

В зооботсаду Казани появился новый обитатель — им стал детеныш пары гуанако. Для родителей Лунтика и Лучи новорожденный оказался первым потомством. На исторической части зоопарка Казани вылупился птенец канадских казарок Малыш появился на свет 26 июня. За это время он окреп и стал твердо стоять на ногах. Вместе с матерью детеныш отправился изучать окружающий мир: песок, солнце и зеленая трава вызывали у него неподдельный интерес.