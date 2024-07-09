Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Площадку «МИРа Сибири» обработали от клещей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Международный фестиваль этнической музыки и ремёсел пройдет с 11 по 14 июля.

Источник: Роспотребнадзор

Сейчас в поселке Шушенское подготавливают площадку к предстоящему фестивалю «МИР Сибири». Территорию общей площадью почти 15 га обработали от клещей. Также проверяют места проживания гостей и участников фестиваля, проводится работа с организаторами общественного питания. Помимо этого, Роспотребнадзор провел мониторинг качества питьевой воды, почвы и атмосферного воздуха, все показатели соответствуют норме, сообщается в ведомстве.

здоровье