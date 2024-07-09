Площадку «МИРа Сибири» обработали от клещей

Сейчас в поселке Шушенское подготавливают площадку к предстоящему фестивалю «МИР Сибири». Территорию общей площадью почти 15 га обработали от клещей. Также проверяют места проживания гостей и участников фестиваля, проводится работа с организаторами общественного питания. Помимо этого, Роспотребнадзор провел мониторинг качества питьевой воды, почвы и атмосферного воздуха, все показатели соответствуют норме, сообщается в ведомстве.