В Новосибирске простились с бывшим министром ЖКХ региона Евгением Кимом

Прощание состоялось в прощальном зале по адресу: улица Кропоткина, 112.
Евгений Ким скончался в воскресенье, 7 июля. Ему было 63 года. Карьера Кима была связана с жилищно-коммунальным хозяйством и энергетикой региона.
После окончания профильного вуза в 1988 году Ким начал работать на железной дороге, а затем занял должность в ЖЭУ Калининского района. Впоследствии он возглавил районную администрацию, а в 2011 году был назначен на пост руководителя департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска.
В 2014 году Евгений Ким перешел на работу в областное правительство, где три года возглавлял региональное министерство ЖКХ. С 2019 по 2023 год он занимал должность исполнительного директора Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области.
Егор САФРОНОВ.