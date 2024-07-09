В Новосибирске простились с бывшим министром ЖКХ региона Евгением Кимом

После окончания профильного вуза в 1988 году Ким начал работать на железной дороге, а затем занял должность в ЖЭУ Калининского района. Впоследствии он возглавил районную администрацию, а в 2011 году был назначен на пост руководителя департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска.