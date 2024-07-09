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В Новосибирске простились с бывшим министром ЖКХ региона Евгением Кимом

Сегодня, 9 июля, состоялось прощание с бывшим министром ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгением Кимом.

Источник: Пресс-служба правительства Новосибирской области

Прощание состоялось в прощальном зале по адресу: улица Кропоткина, 112.

Евгений Ким скончался в воскресенье, 7 июля. Ему было 63 года. Карьера Кима была связана с жилищно-коммунальным хозяйством и энергетикой региона.

После окончания профильного вуза в 1988 году Ким начал работать на железной дороге, а затем занял должность в ЖЭУ Калининского района. Впоследствии он возглавил районную администрацию, а в 2011 году был назначен на пост руководителя департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска.

В 2014 году Евгений Ким перешел на работу в областное правительство, где три года возглавлял региональное министерство ЖКХ. С 2019 по 2023 год он занимал должность исполнительного директора Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области.

Егор САФРОНОВ.