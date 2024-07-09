В омской квартире обнаружили завернутое в простыню тело мужчины

В квартире дома по улице 22 Апреля, что в Советском округе Омска, 30 июня было найдено завернутое в простыню тело мужчины с ножевыми ранениями, сообщили во вторник, 9 июля 2024 года, в СУ СК России по Омской области. Возбуждено уголовное дело об убийстве.