Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В омской квартире обнаружили завернутое в простыню тело мужчины

В квартире дома по улице 22 Апреля, что в Советском округе Омска, 30 июня было найдено завернутое в простыню тело мужчины с ножевыми ранениями, сообщили во вторник, 9 июля 2024 года, в СУ СК России по Омской области. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Источник: РИА "Новости"

В результате следственных действий в преступлении заподозрили ранее неоднократно судимого 43-летнего омича, который жил с потерпевшим в одной квартире.

«По версии следствия, между мужчинами, употреблявшими наркотические средства, произошел конфликт, после чего подозреваемый нанес несколько ударов ножом спящему потерпевшему, причинив смертельные ранения. После убийства подозреваемый похитил стиральную машину и телефон потерпевшего и скрылся с места преступления», — говорится в официальном сообщении омского Следкома.

Отмечается, что подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение. По инициативе следствия судом мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.