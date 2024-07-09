В омской квартире обнаружили завернутое в простыню тело мужчины

В результате следственных действий в преступлении заподозрили ранее неоднократно судимого 43-летнего омича, который жил с потерпевшим в одной квартире.
«По версии следствия, между мужчинами, употреблявшими наркотические средства, произошел конфликт, после чего подозреваемый нанес несколько ударов ножом спящему потерпевшему, причинив смертельные ранения. После убийства подозреваемый похитил стиральную машину и телефон потерпевшего и скрылся с места преступления», — говорится в официальном сообщении омского Следкома.
Отмечается, что подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение. По инициативе следствия судом мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.