Учёные предсказали, каким будет климат в Красноярске через 60 лет

Согласно карте, в Красноярске к 2080 году летом будет на 6,7 градусов теплее и на 1,5% суше. А зимы будут теплее на 7,8 градусов и на 29,3% влажнее. Он будет напоминать нынешний климат в городе Чапчал в Синцзян-Уйгурском автономном округе Китая, который находится на восточной границе с Казахстаном.