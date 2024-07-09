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Учёные предсказали, каким будет климат в Красноярске через 60 лет

Американские исследователи рассказали, что к 2080 году в Красноярске будет на несколько градусов теплее.

Источник: Аргументы и факты

Учёные дали предсказание о климате в Красноярске через 60 лет.

Исследователи из американского Университета штата Мэриленд разработали карту глобального изменения климата, по которой можно определить, какой климат ожидает ту или иную точку мира к 2080 году. Автор карты — американский эколог Мэтью Фицпатрик.

Согласно карте, в Красноярске к 2080 году летом будет на 6,7 градусов теплее и на 1,5% суше. А зимы будут теплее на 7,8 градусов и на 29,3% влажнее. Он будет напоминать нынешний климат в городе Чапчал в Синцзян-Уйгурском автономном округе Китая, который находится на восточной границе с Казахстаном.

Из-за изменения климата может измениться растительность. Леса могут сменить луга умеренного пояса, саванны и кустарники.

Похожий климат будет в соседних Абакане и Кызыле.

На севере Красноярского края может сильнее потеплеть. Климат в Дудинке через 60 лет будет напоминать нынешний климат в Кемеровской области.

Однако это лишь очень приблизительные ожидаемые изменения климата, просчитанные на основе сложных вычислений.

Ранее сообщалось о том, какие штрафы грозят за нарушение режима ЧС в лесах Красноярского края.

наука