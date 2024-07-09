Рейс «Иркутск-Красноярск» задержали из-за неисправности самолета 9 июля

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области 9 июля вспоминают авиакатастрофу с аэробусом А-310. В ней погибло 125 человек включая членов экипажа. После посадки самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся.