Рейс «Иркутск-Красноярск» задержали из-за неисправности самолета 9 июля

Из-за технической неисправности самолета рейс «Иркутск-Красноярск» не смог вылететь в назначенное время. Задержка составила более семи часов. За соблюдением прав пассажиров и получением необходимых услуг следили правоохранители. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
— В аэропорту Иркутска был задержан вылет, запланированный на 05:20 9 июля. Его перенесли на 12:30, — поделились правоохранители.
Также в аэропорту областного центра был организован прием пассажиров.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области 9 июля вспоминают авиакатастрофу с аэробусом А-310. В ней погибло 125 человек включая членов экипажа. После посадки самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся.