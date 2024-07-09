Красноярский врач-эндокринолог поделилась советами по питанию в жару

Хоть летом людям и нужно есть меньше, в рационе все же должна присутствовать полноценная еда. В жару организм нуждается в большом количестве жидкости, поэтому лучше отойти от твердой пищи и есть простые блюда с высоким содержанием жидкости. Это могут быть холодные супы, салаты с соком лимона, овощные рагу, приготовленные без масла. Помочь охладиться также могут кисло-сладкие фрукты, дыня, арбуз. Из овощей полезно употреблять белокочанную капусту, латук и шпинат, а также листовые овощи, огурцы — они на 85−95% состоят из воды и легко усваиваются.