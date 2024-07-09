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Красноярский врач-эндокринолог поделилась советами по питанию в жару

Врач советует употреблять больше жидкости и избегать жирной пищи.

Источник: Комсомольская правда

Рекомендации по летнему питанию составила врач-эндокринолог Краевой клинической больницы Татьяна Коновалова.

Хоть летом людям и нужно есть меньше, в рационе все же должна присутствовать полноценная еда. В жару организм нуждается в большом количестве жидкости, поэтому лучше отойти от твердой пищи и есть простые блюда с высоким содержанием жидкости. Это могут быть холодные супы, салаты с соком лимона, овощные рагу, приготовленные без масла. Помочь охладиться также могут кисло-сладкие фрукты, дыня, арбуз. Из овощей полезно употреблять белокочанную капусту, латук и шпинат, а также листовые овощи, огурцы — они на 85−95% состоят из воды и легко усваиваются.

Идеальным продуктом для жары Татьяна называет манго. Высокое содержание железа в нем помогает увеличить содержание кальция в организме. Фрукт также богат витаминами А и С, которые укрепляют иммунную систему.

Специалист советует избегать жирной и соленой пищи. Воздержаться следует от особо опасных продуктов — заправленных майонезом и сметаной салатов, шаурмы, кондитерских изделий с кремом, рубленого мяса и холодца — они могут стать причиной возникновения инфекции.

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