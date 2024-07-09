В Хабаровском крае могут начать компенсировать покупку льготных лекарств

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин рассказал о проблемах в медицине в регионе. Ранее наблюдались перебои с поставками инсулина, людям было непросто получить льготные лекарства для борьбы с тяжелыми заболеваниями. В моменте эти вопросы были решены, но часть еще осталась. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
«Проблема дефицита инсулина была абсолютно искусственной и связана была с плохой работой краевого минздрава. Это просто криво оформленные закупки. Деньги в бюджет доводятся 1 января, а торги объявляют в конце марта. Целый квартал потеряли на этом. А с самим инсулином проблем не было. Я не поленился и сам проверил: за деньги в аптеках все есть. А если по рецепту, за счет государства, то препарата нет. Проблемы с администрированием должны быть сняты, но в любом случае у нас есть в каждой поликлинике главный врач, который должен быть на стороне пациента», — сказал Дмитрий Демешин.
Если говорить о проблеме с доступностью лекарств по стране, то фармацевтический рынок здесь сильно изменился. Некоторые производители перестали продавать препараты в России, а отечественные не до конца наладили работу.
Одним из вариантов решения проблемы с льготными лекарствами глава региона предложил рассмотреть компенсацию покупки препаратов. Такая возможность есть у федеральных льготников, на месте эту схему проработают по поручению Демешина.