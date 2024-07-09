В Хабаровском крае могут начать компенсировать покупку льготных лекарств

«Проблема дефицита инсулина была абсолютно искусственной и связана была с плохой работой краевого минздрава. Это просто криво оформленные закупки. Деньги в бюджет доводятся 1 января, а торги объявляют в конце марта. Целый квартал потеряли на этом. А с самим инсулином проблем не было. Я не поленился и сам проверил: за деньги в аптеках все есть. А если по рецепту, за счет государства, то препарата нет. Проблемы с администрированием должны быть сняты, но в любом случае у нас есть в каждой поликлинике главный врач, который должен быть на стороне пациента», — сказал Дмитрий Демешин.