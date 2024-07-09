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В парке «Лога» Ростовской области впервые появились на свет альпаки

Малыши-альпаки родились в парке под Каменском-Шахтинским.

Источник: Комсомольская правда

В парке «Лога» под Каменском-Шахтинским впервые родились альпаки. Сейчас малышам уже около месяца, и они начали осваиваться в общем вольере.

Как оказалось, пушистые питомцы появились на свет от разных мам. У Любавы родилась девочка, а у Фроси теперь есть мальчик, к слову, его рождение было довольно сложным из-за подогнутой конечности. Когда ветеринары достали новорожденного, он уже не дышал, но, к счастью, детеныша смогли реанимировать.

Сначала малыши были в яслях, а потом вместе с мамами их начали постепенно запускать в общее стадо. Новое поколение альпак еще предпочитают молоко, но также с интересом пробуют сено.

— Вес при рождении девочки составлял 5,9 кг, мальчик весил 7,5 кг. Девочка смелая, любознательная и ласковая, любит обниматься, все время что-то рассказывает животноводам. Мальчик более осторожный, прячется за мамой, — рассказали сотрудники парка «Лога».

Посетителей попросили не шуметь около вольера с альпаками, чтобы не напугать малышей. Также всем напомнили, что кормить животных принесенной с собой едой категорически запрещено.

флора и фауна