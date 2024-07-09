В парке «Лога» Ростовской области впервые появились на свет альпаки

Как оказалось, пушистые питомцы появились на свет от разных мам. У Любавы родилась девочка, а у Фроси теперь есть мальчик, к слову, его рождение было довольно сложным из-за подогнутой конечности. Когда ветеринары достали новорожденного, он уже не дышал, но, к счастью, детеныша смогли реанимировать.