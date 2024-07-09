В парке «Лога» Ростовской области впервые появились на свет альпаки

В парке «Лога» под Каменском-Шахтинским впервые родились альпаки. Сейчас малышам уже около месяца, и они начали осваиваться в общем вольере.
Как оказалось, пушистые питомцы появились на свет от разных мам. У Любавы родилась девочка, а у Фроси теперь есть мальчик, к слову, его рождение было довольно сложным из-за подогнутой конечности. Когда ветеринары достали новорожденного, он уже не дышал, но, к счастью, детеныша смогли реанимировать.
Сначала малыши были в яслях, а потом вместе с мамами их начали постепенно запускать в общее стадо. Новое поколение альпак еще предпочитают молоко, но также с интересом пробуют сено.
— Вес при рождении девочки составлял 5,9 кг, мальчик весил 7,5 кг. Девочка смелая, любознательная и ласковая, любит обниматься, все время что-то рассказывает животноводам. Мальчик более осторожный, прячется за мамой, — рассказали сотрудники парка «Лога».
Посетителей попросили не шуметь около вольера с альпаками, чтобы не напугать малышей. Также всем напомнили, что кормить животных принесенной с собой едой категорически запрещено.