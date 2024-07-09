В Воронеже пропали две девочки

Волонтеры отряда «Лиза Алерт» попросили помощи у воронежцев в поисках двух девочек.
10-летняя Вера Сафонова пропала 8 июля. Вышла из дома и не вернулась. Девочка худенькая, ростом 120 см, у нее светло-русые волосы и темные глаза. Была одета в розовое платье.
Местонахождение 14-летней Насти Пономаревой тоже неизвестно с 8 июля. Девочка ростом 150 см, у нее рыжеватые волосы и карие глаза. С собой у нее была черная сумка-шопер.
Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавших девочках, позвоните по номеру телефона горячей линии отряда 88007005452 (бесплатно по РФ) или 112.