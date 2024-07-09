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В Воронеже пропали две девочки

Ищут девочек 10 и 14 лет.

Источник: отряд Лиза Алерт

Волонтеры отряда «Лиза Алерт» попросили помощи у воронежцев в поисках двух девочек.

10-летняя Вера Сафонова пропала 8 июля. Вышла из дома и не вернулась. Девочка худенькая, ростом 120 см, у нее светло-русые волосы и темные глаза. Была одета в розовое платье.

Местонахождение 14-летней Насти Пономаревой тоже неизвестно с 8 июля. Девочка ростом 150 см, у нее рыжеватые волосы и карие глаза. С собой у нее была черная сумка-шопер.

Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавших девочках, позвоните по номеру телефона горячей линии отряда 88007005452 (бесплатно по РФ) или 112.