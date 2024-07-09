Более 6 тысяч абитуриентов примут на бюджет вузы Хабаровского края

В Хабаровском крае в учреждениях высшего профессионального образования продолжается приемная кампания. Абитуриентов готовы принять 15 вузов и филиалов. В этом учебном году за счет средств краевого и федерального бюджетов на программы высшего профессионального образования планируется принять 6069 человек, включая 5100 человек по программам бакалавриата и специалитета, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
Как сообщили в министерстве образования и науки края, помимо вчерашних школьников, в вузы поступают выпускники колледжей и техникумов. В этом году обучение в вузах продолжат свыше 600 молодых специалистов, что на половину больше, чем в прошлом году.
Нововведением приемной кампании этого года стал обновленный механизм целевого набора. Работодатель теперь размещает предложениям о целевом наборе, а абитуриенты — заявки на целевое обучение на портале «Работа России» (16+). Заказчиками могут выступать органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, а также организации и предприятия с государственным участием.
Также для абитуриентов работает суперсервис «Поступление в вуз онлайн»(16+) на базе портала Госуслуги, который развивается по национальному проекту «Цифровая экономика». Здесь можно как подать документы дистанционно, так и получить необходимую информацию о поступлении.