Более 6 тысяч абитуриентов примут на бюджет вузы Хабаровского края

В Хабаровском крае в учреждениях высшего профессионального образования продолжается приемная кампания. Абитуриентов готовы принять 15 вузов и филиалов. В этом учебном году за счет средств краевого и федерального бюджетов на программы высшего профессионального образования планируется принять 6069 человек, включая 5100 человек по программам бакалавриата и специалитета, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.