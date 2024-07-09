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В Приморье Россельхознадзор из-за проблем с документами вернул в Таиланд 16 тонн тунца

Были нарушены Единые ветеринарно-санитарные требования.

Источник: PrimaMedia.ru

Приморский Россельхознадзор принял решение о возврате партии рыбных консервов «Тунец натуральный рубленый» обратно в Таиланд из-за выявленных нарушений ветеринарно-санитарных требований, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 5 июля, когда в ходе досмотра на складе временного хранения во Владивостоке было обнаружено несоответствие номера пломбы на контейнере номеру, указанному в импортном ветеринарном сертификате и морском коносаменте.

В результате, партия продукции весом 16,2 тонны была остановлена и отправлена обратно в страну происхождения, в соответствии с действующим законодательством РФ.

Напомним, приморское управление Россельхознадзора остановило ввоз более 74 тысяч гербер из Китая из-за обнаружения карантинного вредителя.