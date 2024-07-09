На перекрестке улиц Воронежская-Медведева в Иркутске отключили светофор. Это было необходимо для проведения работ на электрических сетях. Об этом сообщила пресс-служба администрации областного центра.
— Светофор отключен до 17:00 в связи с плановыми работами «Южных электрических сетей», — поделились в администрации.
При проезде автовладельцам нужно ориентироваться на разметку и дорожные знаки.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что без света осталась часть домов в Ленинском районе Иркутска. Для устранения аварии и восстановления подачи электричества на место выехали энергетики.