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На перекрестке улиц Воронежская-Медведева в Иркутске отключили светофор

Отключение связано с работами на электросетях.

Источник: Комсомольская правда

На перекрестке улиц Воронежская-Медведева в Иркутске отключили светофор. Это было необходимо для проведения работ на электрических сетях. Об этом сообщила пресс-служба администрации областного центра.

— Светофор отключен до 17:00 в связи с плановыми работами «Южных электрических сетей», — поделились в администрации.

При проезде автовладельцам нужно ориентироваться на разметку и дорожные знаки.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что без света осталась часть домов в Ленинском районе Иркутска. Для устранения аварии и восстановления подачи электричества на место выехали энергетики.